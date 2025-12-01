В тюменском заказнике наблюдают за передвижением волков
Два волка обосновались на территории заказника "Белоозерский" в Армизонском округе. Охотинспекторы внимательно следят за перемещением хищников, чтобы они не нанесли вреда местным природным обитателям, сообщает администрация округа.
Как только снежный покров позволит передвигаться на снегоходах, охотоведы приступят к оперативным действиям - вытеснению волков с территории. По словам экспертов, такое соседство с животными в заказнике нежелательно, поэтому волков постараются оттеснить на дальние территории.