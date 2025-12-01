  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
В Ялуторовске воссоздали атмосферу кофейного салона времен декабристов

Общество, 20:45 10 декабря 2025

Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Кофейный салон, воссоздающий атмосферу XIX века, откроется в краеведческом музее Ялуторовска 12 декабря. Это выставочный проект, созданный специалистами Тюменского музейно-просветительского объединения и дизайнерами на основе исторических данных, сообщает областной департамент культуры.

Центральная часть выставки - зал с приглушенным светом, мягкими диванами и креслами, круглыми столами, накрытыми скатертями, и натюрмортами на стенах. Такими и были кофейные салоны во времена декабристов. Здесь же посетители смогут увидеть письмо М.И. Муравьёва-Апостола, материалы о его семье, узнают о роли музыки в кругу его близких друзей.

"Экспозиция формирует целостный образ эпохи, объединяя три смысловых направления: гостеприимство, культуру общения и исторические сюжеты о декабристах", - отметили в департаменте.

В залах выставки уже запланированы различные просветительские мероприятия. Например, с 13 декабря по 11 января горожане и гости Ялуторовска побывают на "Рождественских вечерах", где организаторы расскажут, как декабристы отмечали Рождество.

декабристы , культура , Ялуторовск

