Жителям и гостям Ялуторовска расскажут, как отмечали Рождество декабристы

Общество, 09:45 02 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О том, как декабристы отмечали Рождество, расскажут на "Рождественских вечерах" в "Кофейном салоне" в Ялуторовске. Побывать на событии горожане и гости города могут с 13 декабря по 11 января.

"Это такое предновогоднее мероприятие, в которых примут участие декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол с женой Марией Константиновной. Посетители узнают, как декабристы проводили свой досуг, их обычаях и традициях", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая музейным комплексом в Ялуторовске Ирина Петелина.

Гости смогут поиграть в салонные игры, которые были популярны в прошлом. Вечер завершится беседой за чашкой чая.

Встречи для групп, в которые входят не менее пяти человек, проведут по адресу: ул. Революции, 75. Необходима предварительная заявка по телефонам: 8 (34535) 2-01-94, 8 (34535) 2-03-65. Стоимость: 400 рублей с человека. Возрастное ограничение: 6+.

Отметим, в Ялуторовском музейном комплексе несколько лет используют театрализацию как необычный формат подачи информации. Экскурсия "Хозяйкою дом стоит" пользуется большой популярностью, на нее поступает много заявок.

Инна Пахомова

# декабристы , рождество , Ялуторовск

