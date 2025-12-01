  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
Тюменский портал по кибербезопасности для детей - лучший проект всероссийской премии "Киберпризнание"

Общество, 21:47 10 декабря 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Тюменский портал "Детская кибербезопасность" стал лучшим проектом всероссийской премии "Киберпризнание". Церемония награждения состоялась в Москве в КиберДоме, пишет инфоцентр правительства региона.

Первая отраслевая премия в области кибербезопасности "Киберпризнание" объединила лидеров, компании и сообщества, которые формируют культуру цифровой безопасности.

Тюменская область была представлена в номинации "Лучшая образовательная кибербез-инициатива в регионе" в треке "Регионы". Победу Тюменской области принес проект "Портал детской кибербезопасности".

Награду вручил заместитель начальника управления президента РФ по развитию информационно–коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Алексей Максаков: "Сильные регионы делают сильную Россию. Лучшие региональные проекты превращаются в федеральные решения, укрепляя цифровой суверенитет страны и повышая доверие граждан, а образовательные инициативы развивают критическое мышление и обеспечивают защиту от современных угроз".

Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил, что регион прикладывает много усилий для обеспечения высокого уровня информационной безопасности детей, информирования о новых киберугрозах и способах защиты от мошенников. "Портал детской кибербезопасности — молодой проект, который мы запустили в апреле этого года. Мы видим насколько он востребован и полезен для родителей, школьников и учителей. Благодарим коллег за высокую оценку нашей инициативы! Продолжим развивать ресурс в следующем году", - добавил он.

# кибербезопасность , Станислав Логинов

