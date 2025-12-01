  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
В Тюменской области наградили лучших наставников

Общество, 20:15 10 декабря 2025

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

"Бал наставников Тюменской области" провели в Тюмени. Благодарственным письмом заместителя губернатора региона Алексея Райдера награждены лучшие наставники муниципалитетов.

Педагог Олег Плесовских отметил, что наставником можно себя осознать, когда уже взрослые подопечные скажут "спасибо" за твою деятельность. Он является наставником Героя России Жумабая Раизова и кавалера трех орденов Мужества Виктора Квасова. Олег награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

За вклад в развитие наставничества отмечены: "Движение Первых" Тюменской области, дворец творчества и спорта "Пионер", УФСИН России по Тюменской области.

"В этом году проводились масштабные проекты, запускались региональные модели наставничества, создавались муниципальные команды. И мы радуемся тому, что в наше большое сообщество наставников приходят новые участники. Благодарю всех за неравнодушие, труд и талант!" - сказал директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

В 2025 году дан старт внедрению Региональной модели наставничества во всех муниципалитетах региона. В ней участвуют 342 организации, сформировано и работают более 500 наставнических пар, 140 человек подключились к проекту "Лаборатория идей".

Большинство наставников представляют организации образования, молодежной политики, спорта, пишет инфоцентр правительства региона. К модели присоединяются наставники из числа представителей общественных организаций, предприятий, участники СВО.

﻿
