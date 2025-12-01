  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
  • USD77,8998
    EUR91,3806
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер южный

Библиотеку Аромашевского округа откроют в отремонтированном помещении

Общество, 20:01 10 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Библиотеку откроют в отремонтированном помещении на ул. Октябрьской в Аромашево на текущей неделе. Ремонт начался в 2024 году. В обновленном здании предусмотрели хранение библиотечного фонда, комфортный читальный зал, абонентский пункт, аудиторию для конференций с виртуальным концертным залом и отдельные помещения для занятий в кружках.

"На этой неделе мы дадим старт новой жизни нашей библиотеки. Здание на улице Октябрьской уже отремонтировано. Переехали оба отделения – взрослое и детское. Получилось очень хорошее помещение с интерактивными возможностями в центре Аромашево. Оно доступно для всех жителей, включая детей и старшее поколение", - рассказал глава Аромашевского округа Игорь Власов.

Ремонт проходил по муниципальной программе "Приведение учреждений культуры в нормативное состояние".

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Аромашевский округ , библиотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:47 10.12.2025Тюменский портал по кибербезопасности для детей - лучший проект всероссийской премии "Киберпризнание"
20:45 10.12.2025В Ялуторовске воссоздали атмосферу кофейного салона времен декабристов
20:30 10.12.2025В тюменском заказнике наблюдают за передвижением волков
20:15 10.12.2025В Тюменской области наградили лучших наставников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора