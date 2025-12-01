Библиотеку Аромашевского округа откроют в отремонтированном помещении

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Библиотеку откроют в отремонтированном помещении на ул. Октябрьской в Аромашево на текущей неделе. Ремонт начался в 2024 году. В обновленном здании предусмотрели хранение библиотечного фонда, комфортный читальный зал, абонентский пункт, аудиторию для конференций с виртуальным концертным залом и отдельные помещения для занятий в кружках.

"На этой неделе мы дадим старт новой жизни нашей библиотеки. Здание на улице Октябрьской уже отремонтировано. Переехали оба отделения – взрослое и детское. Получилось очень хорошее помещение с интерактивными возможностями в центре Аромашево. Оно доступно для всех жителей, включая детей и старшее поколение", - рассказал глава Аромашевского округа Игорь Власов.

Ремонт проходил по муниципальной программе "Приведение учреждений культуры в нормативное состояние".

Оксана Корнеенкова