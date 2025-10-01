  • 28 октября 202528.10.2025вторник
Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

Строительство ледового катка на Мысу в Тюмени завершат до конца года

Строительство ледового катка на ул. Судоремонтной в Тюмени планируют завершить до конца 2025 года. Спортивный объект предназначен в первую очередь для детей. Об этом сообщил глава региона Александр Моор во время прямой линии 28 октября.

"Они смогут заниматься там хоккеем, фигурным катанием, следж-хоккеем. Также будут возможности для занятий спортом для участников специальной военной операции", — прокомментировал губернатор.

Объект возводят по типовому проекту. Три подобных катка построены в п. Винзили Тюменского района, в Тобольске и по ул. Народной в Тюмени.

"Проект себя зарекомендовал, и в будущем мы будем использовать его для строительства льда в других активно застраивающихся районов города Тюмени, а также в наших муниципалитетах", — дополнил Александр Моор.

﻿
