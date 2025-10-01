В Ново-Комарово увеличат количество дорожных выездов и заездов

Количество выездов и заездов в районе Ново-Комарово увеличат в Тюмени. Это поможет отрегулировать движение транспорта в пиковые часы. О новых вариантах рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на прямой линии 28 октября.

Некоторое время назад заехать в район можно было по техническому проезду, который построил застройщик, и через регулируемый светофор в Патрушево. Поскольку в ходе строительства развязки были выполнены бордюрные ограждения, технический проезд закрыли по объективным причинам. Остался только один выезд из большого жилого комплекса.

Глава региона подчеркнул, что была попытка отрегулировать движение путем увеличения времени зеленого сигнала для тех, кто выезжает, но из-за большого трафика светофор не справляется.

"В ближайшее время будет сделано следующее. Мы уже на финише по запуску большой развязки, и с 1 ноября возможно будет заехать в Ново-Комарово, минуя регулируемый светофорный перекресток через правый поворот по развязке и затем заехать в жилой комплекс", - пояснил схему нового заезда Александр Моор.

Еще один вариант станет доступен уже к концу ноября. Можно будет выезжать из нового ЖК на новую развязку, в город — через два разных поворота и в сторону Кургана.

"К концу ноября у жителей Ново-Комарово появятся возможности и выехать, и заехать через развязку и через существующий ныне перекресток с регулируемым светофором. И есть еще одно решение, которое нам подсказали сами жители. Небольшой участок дороги протяженностью 200 метров улицы Федора Достоевского в связке с улицей Андреевской и с выездом в поселок Московский. Мы договорились с застройщиком о том, что компания за свой счет оперативно, пока в щебеночном исполнении, этот участок дороги сделает. Работы уже начались", - резюмировал глава региона.

До 15 ноября эту связку сделают. Зимой по дороге планируют запустить и школьный автобус.

