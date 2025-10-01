Моор: пожароопасный период 2025 года в Тюменской области прошел спокойно

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

В 2025 году пожароопасный период в Тюменской области прошел достаточно спокойно, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на прямой линии 28 октября, отвечая на вопросы села Червишево, которые обеспокоены состоянием минерализованных полос для защиты населенных пунктов от пожаров. В частности, деревни Мичурино.

"Минерализованные полосы для защиты населенных пунктов от пожаров создаются у нас постоянно и весной, и осенью, и это жестко контролируется и областным правительством, и федеральными органами, - отметил губернатор. - Что касается указанных населенных пунктов, там минерализованные полосы были сделаны, а поля, действительно в этом году не обрабатывались. В 2026 году поля обработают. Населенные пункты будут опаханы и готовы к пожароопасному сезону".

В сезоне 2025 года все пожары тушили в день обнаружения. "Их в принципе было немого, - отметил Александр Моор. - Мы создали достаточно эффективную систему видеомониторинга обнаружения пожаров. Сегодня в Тюменской области более ста видеокамер оперативно определяют точки пожаров, что позволяет оперативно выезжать на их тушение. При этом мы используем и беспилотники - и для оперативного обнаружения очагов пожара, и для управления их тушения в тех случаях, когда это необходимо".

Губернатор отметил также работу областной противопожарной службы, созданной четыре года назад. "Сегодня это четыре отряда, 115 постов, которые прикрывают 471 населенный пункт, - сказал Александр Моор. - В планах расширение этой службы, мы будем технически ее переоснащать, переоснащать лесопожарные подразделения для того, чтобы быть готовым всегда к тушению пожаров, какая бы погода не стояла".







