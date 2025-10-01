  • 28 октября 202528.10.2025вторник
Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

В Тобольске вдвое увеличат объем перевозок через Иртыш

Губернатор, 18:59 28 октября 2025

Паромные пары для перевозки жителей Тобольского района через Иртыш возводят на переправе Тобольск - Бекерево. Омские судостроители работают в соответствии с графиком, рассказал глава региона Александр Моор во время прямой линии 28 октября.

Новые пары будут состоять из буксира-толкача и парома и позволят увеличить объём перевозок вдвое. Экипаж судна - три человека, вместимость - 50 пассажиров. И буксиры, и паромы оснащены современными средствами безопасности, санузлами, доступом к Wi-Fi. Работать они будут на Иртыше от ледохода до ледостава и смогут причаливать даже к необорудованному берегу. Поставка судов в Тобольск запланирована на май 2026 года.

В межсезонье перевозить пассажиров здесь будут два судна на воздушной подушке. Оба приобретены за счет областного бюджета и уже поступили в Тобольск. Как рассказал подключившийся к прямой линии глава города Пётр Вагин, он уже успел поучаствовать в их тестировании.

"Идут пуско-наладочные работы, вместимость судов - 22 человека, грузоподъёмность - более двух тонн, максимальная скорость - до 80 километров в час", - отметил Петр Вагин.

Напомним, с вопросом о транспортной доступности к Александру Моору жители муниципалитета обратились во время прямой линии в 2024 году.

Николай Ступников

