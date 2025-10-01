  • 28 октября 202528.10.2025вторник
Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

Губернатор, 19:04 28 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области применяются льготные тарифы на услуги ЖКХ, которые ниже экономически обоснованных

Южный обход Тюмени начнут строить летом 2026 года. Проезд по нему для иногородних будет платным. Проект реализуется по концессии, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии 28 октября.

"В следующем году мы надеемся с федеральными коллегами приступить к реализации долгожданного объекта "Южный обход Тюмени". Сейчас ведутся необходимые подготовительные работы – идет передача земли, проект немного корректируется. Проект будет реализовываться через концессию, и проезд по дороге для иногородних будет платный. Летом 2026 года в планах мы уже должны начать активно уже строительные работы", - уточнил сроки проекта глава региона.

Также Александр Моор оценил темпы и объемы ежегодного ремонта региональных и муниципальных дорог. Их общая протяженность в Тюменской области составляет 19 тыс. км. Большая доля отремонтированных дорог обновлена по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Из крупных объектов, реализация которых завершается в Тюмени, глава региона отметил, развязку на Червишевском тракте. К концу ноября ее сдадут в эксплуатацию и откроют по ней движение. Развязка на Московском тракте по плану должна быть сдана в 2026 году, но рабочее движение по ней уже открыто.

Оксана Корнеенкова

﻿
