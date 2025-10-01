В Тюменской области применяются льготные тарифы на услуги ЖКХ, которые ниже экономически обоснованных

В Тюменской области льготные тарифы по разным видам ресурсов на 25-35 % ниже экономически обоснованных. Разница возмещается из областного бюджета. На эти цели в этом году было направлено 7 млрд рублей.

Об этом напомнил жителям губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии 28 октября. Он подчеркнул, если сумма расходов на оплату коммунальных услуг превышает совокупный размер дохода семьи на 20 %, то можно оформить выплату в МФЦ. Для этого нужно соблюсти несколько обязательных условий, таких как гражданство РФ, жилье в собственности, постоянная регистрация в квартире, отсутствие задолженности по оплате услуг ЖКХ.

Кроме этого, глава региона ответил на вопрос, почему в Тюмени повысили цены на жилищно-коммунальные услуги.

"Мы растем, развивается, на это нужные средства, что, конечно же, включаются в тариф. Рост тарифа имеет объективную основу. Теперь, что касается его размера. Ежегодно правительство России устанавливает предельный коэффициент роста оплаты, выше которого мы не можем тариф поднимать. При этом если ресурсоснабжающие организации реализуют инвестиционные программы, то можно через согласование с федеральной антимонопольной службой получить так называемое превышение. Именно это мы сделали, потому что у нас большие программы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, большая инвестиционная программа компании УСТЭК, которая занимается теплоснабжением Тюмени, поэтому все эти решения были сделаны и согласованы", - пояснил он.

Александр Моор добавил, что без инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры в данный момент начнутся проблемы в виде большого количества аварий. "Главный критерий к которому мы стремимся, это качество. Чтобы ресурсы, не важно, электрика, тепло, вода или водоотведение, всегда было на высоте, чтобы снижалось количество отключений", - подчеркнул губернатор.

Напомним, что на прямую линию с губернатором поступило более 1 тыс. 300 вопросов. Основная часть касается дорог, благоустройства и общественного транспорта, сфер образования, здравоохранения, ЖКХ и социального обслуживания.

