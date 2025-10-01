Трудоустройство пенсионеров, связь и городская навигация интересовали тюменцев во время прямой линии губернатора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На насущные вопросы от жителей Тюменской области ответил глава региона Александр Моор в ходе прямой линии 28 октября. Они касались трудоустройства пожилых специалистов, перебоев с сотовой связью и отсутствия понятной навигации на автобусных остановках.

Вопрос о трудоустройстве пенсионеров озвучил 65‑летний Владимир Пасиво, столкнувшийся с трудностями при поиске работы: "У меня есть желание работать, я неплохой специалист, но в моем возрасте нелегко трудоустроиться. Как быть?"

Губернатор дал развернутый ответ, обозначив существующие механизмы поддержки: "Всем, кто ищет работу, рекомендую обратиться в центр занятости по месту проживания. Там помогут подобрать вакансию из имеющихся. Если квалификация не полностью соответствует предлагаемой должности, можно пройти переквалификацию и дополнительное обучение, а также подготовиться к собеседованию".

По его словам, сегодня на рынке труда вакансий в пять раз больше, чем число безработных. Уровень безработицы рекордно низкий. Контактные данные службы занятости Тюменской области, включая бюджетные учреждения, размещены на портале "Работа в России" и находятся в открытом доступе.

Вопрос о временных ограничениях связи в отдельных районах города и пригорода поднял Андрей Ермаков. Он предложил инновационное решение: организовать вызов экстренных служб через национальный мессенджер.

Александр Моор признал актуальность проблемы, но отметил технические ограничения: "Сегодня это невозможно, но мы видим предложение и будем обсуждать его с федеральными коллегами. Учитывая развитие технологий, такая функция может появиться со временем, она действительно полезна в условиях ограничений мобильной связи".

Третьим стал вопрос о навигации в городском транспорте от Нины Молодых, которая обратила внимание на неудобство существующих решений: "Куар-коды на остановках многих не устраивают. Непонятно, какой маршрут ходит, куда ехать и где выходить. Когда вернут таблички?".

Губернатор сообщил о комплексных мерах по улучшению ситуации. Он сказал, что в ближайшее время на остановках вновь появятся таблички с расписанием движения автобусов, потому что не у всех есть смартфоны для считывания QR‑кодов. Особенно это касается возрастных тюменцев.

Кроме того, идет замена старых остановок на современные, с электронными табло, где отображается время прибытия транспорта. "Если вы пользуетесь приложением "Транспорт‑72", вы видите, как это работает: там указывается расчетное и фактическое время прибытия. Современные остановки уже установлены в центре города, работа продолжается", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, ранее он обозначил ключевые проблемы энергоснабжения региона и пути их решения. Особое внимание он уделил ситуации в садоводческих некоммерческих товариществах, где сети, спроектированные десятилетия назад для сезонных домиков, не всегда справляются с нагрузкой современных капитальных построек.

Инна Кондрашкина