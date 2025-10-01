В Тюменской области ввели квоты на рабочие места для участников СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работодатели Тюменской области, численность коллективов которых превышает 100 человек, обязаны квотировать до 2 % рабочих мест для участников СВО. Об этой норме областного закона на прямой линии 28 октября рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Такая норма вступила в действие, и сейчас действительно такое квотирование, которое раньше было только для лиц с инвалидностью, доступно и для участников СВО. Они будут иметь преимущественное право трудоустройства на те специальности, которые должны определить работодатели", - сказал он.

Губернатор напомнил также о тех мерах социальной поддержки для участников СВО и членов их семей, которые действуют в регионе.

"Сегодня в регионе действует 27 мер социальной поддержки для участников СВО, и 40 - для членов их семей. Самые разные меры, в основном финансового плана, - подчеркнул глава региона. – Недавно мы приняли еще одну меру – будем выплачивать стипендию для детей участников СВО, которые обучаются в средних или высших учебных заведениях".