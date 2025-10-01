2,2 тысячи километров газоснабжения построят в Тюменской области

2 тыс. 227 км сетей газоснабжения построят в Тюменской области до 2928 года. Граждане 236 населенных пунктов смогут подключиться к газу. Жители региона также могут воспользоваться программой социальной догазификации. Об этом во время прямой линии рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сначала она распространялась только на населенные пункты, в которых есть газ. Затем президент России Владимир Путин поручил расширить программу и включить в нее СНТ, которые находятся на территории газифицированных населенных пунктах. Мы оказываем социальную поддержку 49 категориям населения и оплачиваем всю стоимость внутридомового газового оборудования. Мы оплачиваем 156 тысяч рублей на одно домовладение", - отметил глава региона.

Добавим, газифицировать СНТ сложнее, чем подведение газа к отдельным домовладениям, поскольку товарищества плотно застроены. Необходимо дополнительное время для разработки проекта. Для реализации программы определен единый оператор. На сайте можно ознакомится с графиком догазификации домовладений и СНТ. Их перечень находится в процессе утверждения, поскольку их количество растет. На текущей момент в плане-графике более 150 садовых товариществ.

Юлия Божок