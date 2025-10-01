  • 28 октября 202528.10.2025вторник
  • USD78,9848
    EUR92,0233
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер южный

Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

2,2 тысячи километров газоснабжения построят в Тюменской области

Губернатор, 20:10 28 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор рассказал о строительстве объектов здравоохранения в Тюменской области

2 тыс. 227 км сетей газоснабжения построят в Тюменской области до 2928 года. Граждане 236 населенных пунктов смогут подключиться к газу. Жители региона также могут воспользоваться программой социальной догазификации. Об этом во время прямой линии рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сначала она распространялась только на населенные пункты, в которых есть газ. Затем президент России Владимир Путин поручил расширить программу и включить в нее СНТ, которые находятся на территории газифицированных населенных пунктах. Мы оказываем социальную поддержку 49 категориям населения и оплачиваем всю стоимость внутридомового газового оборудования. Мы оплачиваем 156 тысяч рублей на одно домовладение", - отметил глава региона.

Добавим, газифицировать СНТ сложнее, чем подведение газа к отдельным домовладениям, поскольку товарищества плотно застроены. Необходимо дополнительное время для разработки проекта. Для реализации программы определен единый оператор. На сайте можно ознакомится с графиком догазификации домовладений и СНТ. Их перечень находится в процессе утверждения, поскольку их количество растет. На текущей момент в плане-графике более 150 садовых товариществ.

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# нефть и газ , СНТ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:40 28.10.202570 общественных пространств и дворов благоустраивают в Тюменской области в 2025 году
20:23 28.10.2025Александр Моор рассказал о строительстве объектов здравоохранения в Тюменской области
20:10 28.10.20252,2 тысячи километров газоснабжения построят в Тюменской области
19:50 28.10.2025В Тюменской области ввели квоты на рабочие места для участников СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора