Александр Моор рассказал о строительстве объектов здравоохранения в Тюменской области

О строительстве новых медицинских учреждений в Тюменской области рассказал глава региона Александр Моор в ходе прямой линии 28 октября.

Губернатор сообщил, что в муниципалитетах за 2025 год возведены 25 модульных конструкций - это 19 фельдшерско-акушерских пунктов, четыре врачебные амбулатории и два здания поликлиники.

"На семи объектах здравоохранения завершается ремонт, - сообщил Александр Моор. - До конца года откроют двери поликлиники на улице Авторемонтной в Тюмени и в Подгорной части Тобольска".

Также откроются небольшие, но уютные врачебные амбулатории в пос. Коммунар Исетского округа, а также в Каменке и Луговом Тюменского округа.

"Кроме того, уже до конца ноября завершится строительство филиала областной больницы в посёлке Богандинский", - добавил губернатор. В 2026 году запланирован запуск крупного объекта здравоохранения - поликлиники в Ишиме.

Николай Ступников