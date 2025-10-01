  • 28 октября 202528.10.2025вторник
Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

70 общественных пространств и дворов благоустраивают в Тюменской области в 2025 году

Губернатор, 20:40 28 октября 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

70 общественных пространств и дворов благоустраивают в Тюменской области в 2025 году. Работа ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава региона Александр Моор во время прямой линии 28 октября.

"Бульвар Петра Ершова недавно открыт в Тюмени, сквер Медицинских работников, сквер Отрядов мэра, общественное пространство на улице Карла Маркса. В Тобольске сделано пять дворов, в Ишиме — два общественных пространства", — напомнил губернатор.

Работы по благоустройству общественных пространств ведутся и в муниципалитетах. Это площадь по улице Пионерской у мемориала Великой Отечественной войны в с. Ярково, завершаются работы в сквере в с. Стрехнино Ишимского округа, идет реконструкция парка "Боевое братство" в с. Вагай, в районном центре Богандинский обустраивают дворовые территории.

"Все общественные пространства, которые включаются в национальный проект для реализации, попадают туда на основании голосования наших жителей. Программа 2026 года также сформирована на основании результатов голосования граждан", — подчеркнул Александр Моор.

