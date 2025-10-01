Тюменская студентка провела для школьников урок гигиены

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

Интерактивный урок гигиены провела студентка 5 курса Института материнства и детства, представитель Ассоциации студенческих объединений России по Тюменской области Анастасия Самарич провела для учеников Областной спортивной школы по шахматам А. Е. Карпова, сообщает пресс-служба Тюменского государственного медуниверситета.

Будущий врач познакомила ребят с принципами профилактики кишечных инфекций, рассказала о различных видах антисептиков и о том, как правильно мыть руки. Школьники активно выполняли интерактивные задания.

Подобные выездные мероприятия и встречи со школьниками будут продолжены в текущем учебном году. Планирует запуск новых тематических направлений по вопросам здоровьесбережения.

Добавим, занятие состоялось в рамках проекта "Приоритет - здоровье", который реализует Региональный центр карьеры и наставничества Тюменского медицинского университета.