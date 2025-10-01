  • 29 октября 202529.10.2025среда
Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

Урок мужества провел участник "Боевого кадрового резерва" для школьников Викуловского округа

Общество, 17:24 29 октября 2025

из Telegram-канала главы Викуловского округа Андрея Лотова | Фото: из Telegram-канала главы Викуловского округа Андрея Лотова

Урок мужества провел участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Николай Вакенгут для школьников Викуловского округа. Об этом сообщил его наставник – глава муниципального образования Андрей Лотов.

"Урок был посвящён воспитанию патриотизма и формированию чувства гордости за свою страну у подростков. Ученики шестых. Седьмых и восьмых классов Викуловской второй школы услышали от Николая Андреевича историю его жизни и о подвиге наших соотечественников - участников специальной военной операции", - уточнил глава округа.

По его оценке, подобные встречи являются важным событием в жизни школьников.

Отметим, глава Викуловского округа Андрей Лотов является наставником ветерана СВО Николая Вакенгута в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области".

# Боевой кадровый резерв , Викуловский округ , стажировка

