Урок мужества провел участник "Боевого кадрового резерва" для школьников Викуловского округа
Урок мужества провел участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Николай Вакенгут для школьников Викуловского округа. Об этом сообщил его наставник – глава муниципального образования Андрей Лотов.
"Урок был посвящён воспитанию патриотизма и формированию чувства гордости за свою страну у подростков. Ученики шестых. Седьмых и восьмых классов Викуловской второй школы услышали от Николая Андреевича историю его жизни и о подвиге наших соотечественников - участников специальной военной операции", - уточнил глава округа.
По его оценке, подобные встречи являются важным событием в жизни школьников.
Отметим, глава Викуловского округа Андрей Лотов является наставником ветерана СВО Николая Вакенгута в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области".