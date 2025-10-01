  • 31 октября 202531.10.2025пятница
Тюмень примет первый этап Кубка России по зимнему плаванию

Спорт, 10:21 31 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый этап Кубка России по зимнему плаванию сезона 2025-2026 пройдет в Тюмени с 4 по 8 декабря. В эти же дни состоится зимний фестиваль "Кубок Победы", посвященный Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Федерация зимнего плавания Тюменской области, в первый день соревнований пройдут заплывы вольным стилем, баттерфляем, брассом на 25 м и эстафеты. На следующий день моржи преодолеют дистанции 25, 50 и 200 м, в третий день фестиваля - на 50, 100 и 200 м. Регистрация стартует с 10 ноября, узнать подробности можно в официальном сообществе федерации во вконтакте и по тел. 89323211850.

Соревноваться любители зимнего плавания традиционно будут на базе "АквАйСпорт-Тюмень" на озере Чемпионов.

