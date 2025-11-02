  • 2 ноября 20252.11.2025воскресенье
Портреты героев представят в тюменском "Современнике"

Общество, 14:41 02 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Открытие фотовыставки "Лица Героев: Память сквозь Время" начнется в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 4 ноября в 13 часов. В экспозицию вошли портреты и личные истории наследников ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, Чечне и специальной военной операции.

Всего 56 портретов. Каждый снимок сопровождается кратким очерком о герое, размещенным на специальной табличке. Фотографии отражают судьбы и личные истории подвигов защитников Отечества разных поколений, создавая коллективный визуальный образ героизма и памяти, пишет "Мегатюмень".

Идея выставки возникла из личной истории. Инициатором выступила Динара Новикова, руководитель проекта, супруга павшего героя с позывным "Викинг": "Это не просто собрание фотографий. Это крик души, это зов памяти, это наша обязанность перед будущим поколением. Мы хотим, чтобы помнили: герои не уходят бесследно, они продолжают жить в нашей памяти и в наших поступках. Наша миссия — посеять семена патриотизма, мужества и любви к своей стране в сердцах молодого поколения".

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

