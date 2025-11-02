Выставку "Конек" откроют в тюменской "Конторе пароходства"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Конек" откроют в "Конторе пароходства" 27 ноября. Она посвящена творчеству Петра Ершова и его сказке.

Проект объединяет искусство и социальную миссию: дети центра комплексной реабилитации "Родник" вдохновляются сказкой и создают эскизы, а местные художники воплощают их в реальность в формате арт-объектов, которые можно увидеть на выставке. Например, уже запущены в работу образы Жар-птицы и Чудо-юдо рыбы-кита.

"Одним из элементов экспозиции станет большой арт-объект, деревянный Конек-горбунок. Дети из "Родника" раскрасят его своими руками, а мы дополним работами художников, сделанных по мотивам детских эскизов", — рассказала куратор выставки Александра Жернова.

Дети мастерят из дерева и глины и рисуют в технике "Эбру". Эти работы вместе со скульптурой Конька-горбунка приедут в "Контору пароходства" за неделю до выставки, сообщает ЦКР "Родник".