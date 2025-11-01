Остановку с разворотной площадкой у села в Ялуторовском округе запустили 1 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановку с разворотной площадкой у с. Беркут в Ялуторовском округе запустили 1 ноября. Автобусы свободно разворачиваются, останавливаются для посадки и высадки пассажиров. В течение месяца будет смонтировано наружное освещение.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. Обращение об организации остановочного пункта поступило на прямую линию главы региона. Ранее, при расширении федеральной дороги на Омск, был ликвидирован поворот и остановка.

"Для организации разворота автобусов потребовалась специальная площадка в непосредственной близости от остановки. Без этого транспорт проезжал мимо. Пообещал решить проблему к первому ноября. И вот сегодня автобусы свободно разворачиваются на организованной площадке, останавливаются для посадки и высадки пассажиров на обустроенной остановке. В течение месяца будет смонтировано наружное освещение", - уточнил губернатор.

Выполнено еще одно обращение на прямую линию - о закрытии технического съезда в районе ЖК "Ново Комарово". Из-за этого там остался только один вариант заезда и выезда на светофорном перекрёстке. Поэтому в час пик скапливаются пробки.

"Сегодня мы открыли движение по правоповоротному съезду с развязки. Теперь можно с Червишевского тракта заехать на улицу Достоевского в жилой комплекс. До конца месяца вся развязка будет открыта, так что появится ещё и выезд из микрорайона", - отметил глава региона.

Он также напомнил, что все, кто обратился на прямую линию с вопросами, получит ответы. Исполнение губернатор контролирует лично.