Владимир Якушев и Александр Моор обсудили с предпринимателями налоговые изменения с 2026 года

Губернатор, 20:45 01 ноября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Изменения в налоговом законодательстве, которые произойдут в 2026 году обсудили с предпринимателями первый вице-спикер Совета Федерации РФ, сенатор от Тюменской области Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Встречи сенаторов с предпринимателями пройдут во всех регионах страны по поручению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, отметил Владимир Якушев.

"Откровенно поговорим о ситуации, что на сегодняшний день происходит. Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, выступая на этой неделе в Совете Федерации РФ и Государственной думе, отметила, что паниковать сегодня не нужно – экономический рост все-таки есть, а кредитные портфели предприятий продолжают увеличиваться. Необходимо обсуждать с предпринимателями, какие у нас перспективы, что мы предвидим в дальнейшем", – обратился к представителям регионального бизнес-сообщества Владимир Якушев.

Во встрече участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков и депутат Тюменской областной думы, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров.

В центре внимание - текущая ситуация в экономике, инвестиционный климат, снижение планки выручки для НДС, которое активно обсуждает предпринимательское сообщество.

Александр Моор подчеркнул, что правительство Тюменской области ведет постоянный диалог с предпринимателями. Развитие региональной экономики - общая цель власти и бизнеса. В сегодняшней ситуации необходимо общими усилиями выработать решения, направленные на поддержание деловой активности, сообщает инфоцентр регионального правительства.

# Александр Моор , Владимир Якушев , налоги , предприниматели

﻿
