Тюменские автоинспекторы проводят социальную кампанию #НетДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предотвратить трагедии на дорогах региона - главная цель социальной кампании #НетДТП, которую проводят тюменские госавтоинспекторы в период с 3 по 28 ноября.

Профилактические мероприятия с участием волонтерских и общественных организаций пройдут у пешеходных переходов, в школах, ВУЗах и на федеральных автодорогах, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Призывы к безопасности на дорогах будут адресованы водителям автомобилей, пешеходам, а также родительской общественности, способной повлиять на детскую дорожную аварийность.

"Сотрудники Госавтоинспекции проведут надзорные мероприятия, выявляя грубые нарушения ПДД: выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах, управление транспортом в состоянии опьянения",- отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.