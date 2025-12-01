Тюменцам рассказали, планируется ли в регион наплыв туристов из Индии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обсуждаемая возможность отмены визового режима между Россией и Индией может стать мощным стимулом для роста туристического потока. Пока решение находится на стадии планов.

"При отмене виз турпоток увеличится. Появится направление, куда можно сорваться без долгого планирования", – рассказывает руководитель агентства путешествий Полина Быбина изданию "Тюменская область сегодня".

Для индийских туристов Россия – дружественная страна, но их знания чаще всего ограничиваются Москвой и Санкт-Петербургом. Тюменский регион, по мнению эксперта, может стать для них настоящим открытием благодаря контрастному предложению.

Главным преимуществом является "русская зима", уверена Полина Быбина. Для жителей жаркой Индии мороз сам по себе становится уникальным аттракционом, а термальные курорты Тюменской области предлагают идеальное сочетание: холодный воздух и горячие источники.

"Термальные комплексы могут предложить отдых в сибирском формате, что близко индийской культуре ухода за телом, – отмечает Полина Быбина. – Также гостей может заинтересовать историко-культурный кластер. Индийские туристы с большим уважением относятся к наследию. "Императорский маршрут", Тобольский кремль и Музей семьи Николая II – это погружение в глубину российской истории".

Ещё одной точкой притяжения может стать промышленный туризм. Тюмень как столица нефтяного края способна предложить гостям экскурсии на месторождения и даже дегустацию знаменитой ухи с нефтью, что обеспечит яркий "wow-эффект". Однако эксперт отмечает и существующие барьеры.

"Не думаю, что поток будет слишком большим. Прямое авиасообщение у России с Индией налажено в основном с Гоа. Туристам из крупных городов вроде Дели добираться до российских регионов придётся с пересадками, а не все к этому готовы", – объясняет Быбина.

Преодолеть эту сложность поможет системная работа, уверена специалист: при грамотной маркетинговой политике и налаживании контактов с турагентствами Индии поток в Тюменскую область можно увеличить. Нужно целенаправленно продвигать регион как уникальное направление.