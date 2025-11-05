Незаконную свалку устранили на улице Крайней в Тюмени

Несанкционированную свалку убрали на ул. Крайней в Тюмени, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

На земельном участке собственник разместил отходы производства, за что получил предостережение. В ходе очередного осмотра специалисты убедились, что собственник своевременно отреагировала на замечание, свалка оперативно убрана.

Департамент напоминает, что согласно требованиям федерального законодательства, запрещается сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.