Незаконную свалку устранили на улице Крайней в Тюмени
Несанкционированную свалку убрали на ул. Крайней в Тюмени, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.
На земельном участке собственник разместил отходы производства, за что получил предостережение. В ходе очередного осмотра специалисты убедились, что собственник своевременно отреагировала на замечание, свалка оперативно убрана.
Департамент напоминает, что согласно требованиям федерального законодательства, запрещается сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.