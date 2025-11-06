В Тюменской области построен лупинг для догазификации новых потребителей
Специалисты "Газпром газораспределение Север" завершили строительство газопровода (лупинг) для увеличения пропускной способности газовых сетей и подключения новых потребителей в населенных пунктах, расположенных вдоль Московского тракта в Тюменском муниципальном районе.
Протяженность объекта составила 17,4 км.
Для сохранения действующей инфраструктуры газопровод построен методом горизонтально-направленного бурения.
"Новый газопровод позволит подключить новых потребителей в селах Перевалово и Успенка, деревнях Ушакова, Зырянка и ряде других населенных пунктов в Тюменском муниципальном районе, а также в Тугулымском городском округе соседней с нами Свердловской области", – подчеркнул заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Север" Виктор Говоровский.