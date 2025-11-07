Тобольск украсят новые стрит-арты о героях XX и XXI веков

автор работы Ольга Ляхова | Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" во ВКонтакте

Арт-объекты, посвященные героям XX и XXI веков, в рамках образовательного проекта "Вектор улиц" появятся на улицах Тобольска.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала программный менеджер региональных проектов бренда "Моя территория", куратор проекта Ярослава Стрельцова.

На городских объектах авторы решили, в том числе изобразить и бойцов специальной военной операции. Это будет собирательный образ солдата-защитника, который оберегает семью ценой собственной жизни. Участникам проекта разрешается нанести на стену любого человека, которого он считает героем: это и деятели науки, и даже мамы. Например, один из артов будет посвящен советскому архитектору Николаю Никитину, родившемуся в Тобольске. Наиболее знаменитая его работа — Останкинская башня в Москве.

Принять участие в проекте могли жители со всей Тюменской области. По итогам отбора остановились на шестерых победителях из Тюмени и Тобольска. Создавать арт-объекты они будут уже на этой и следующей неделях. К победителям могли присоединиться все желающие местные жители: они регистрировались по специальной форме.

"Это будет процесс соучастного создания арт-объектов. Жители Тобольска смогут стать сопричастными к созданию такой истории на улицах города. Им не обязательно что-то уметь: ребята которые делают арт-объекты, обязательно помогут", — добавила Ярослава Стрельцова.

В основном арт-объекты будут в формате стрит-арт-рисунков. Одно из творений мастеров представит из себя небольшую скульптуру. Площадь самого большого арт-объекта — два на три метра.

Инна Пахомова