  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Тобольск украсят новые стрит-арты о героях XX и XXI веков

Общество, 14:31 07 ноября 2025

сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" во ВКонтакте автор работы Ольга Ляхова | Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" во ВКонтакте

Арт-объекты, посвященные героям XX и XXI веков, в рамках образовательного проекта "Вектор улиц" появятся на улицах Тобольска.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала программный менеджер региональных проектов бренда "Моя территория", куратор проекта Ярослава Стрельцова.

На городских объектах авторы решили, в том числе изобразить и бойцов специальной военной операции. Это будет собирательный образ солдата-защитника, который оберегает семью ценой собственной жизни. Участникам проекта разрешается нанести на стену любого человека, которого он считает героем: это и деятели науки, и даже мамы. Например, один из артов будет посвящен советскому архитектору Николаю Никитину, родившемуся в Тобольске. Наиболее знаменитая его работа — Останкинская башня в Москве.

Принять участие в проекте могли жители со всей Тюменской области. По итогам отбора остановились на шестерых победителях из Тюмени и Тобольска. Создавать арт-объекты они будут уже на этой и следующей неделях. К победителям могли присоединиться все желающие местные жители: они регистрировались по специальной форме.

"Это будет процесс соучастного создания арт-объектов. Жители Тобольска смогут стать сопричастными к созданию такой истории на улицах города. Им не обязательно что-то уметь: ребята которые делают арт-объекты, обязательно помогут", — добавила Ярослава Стрельцова.

В основном арт-объекты будут в формате стрит-арт-рисунков. Одно из творений мастеров представит из себя небольшую скульптуру. Площадь самого большого арт-объекта — два на три метра.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# арт-объект , Тобольск

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 07.11.2025Тобольск украсят новые стрит-арты о героях XX и XXI веков
14:20 07.11.2025 Юные спортсмены из Тюменской области сыграют в русские шашки
14:09 07.11.2025О государственной поддержке и рынке труда поговорят на форуме для предпринимателей в Тюмени
13:58 07.11.2025Победителей конкурса детских рисунков ко Дню Сибири наградили в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора