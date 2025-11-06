  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
Празднование Дня Сибири развернется на Базарной площади в Тобольске

Общество, 12:20 06 ноября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

День Сибири отметят на Базарной площади в Тобольске 8 ноября с 13 до 16 часов. Гостей ждет уникальное путешествие по пяти тематическим кругам, сообщает администрация города.

"Круг здоровья" посвящен оздоровительным практикам. Здесь тоболяков и гостей города угостят согревающим чаем, для них проведут мастер-класс от тобольских моржей. Развернется гастрономическая ярмарка.

"Круг веселья" предполагает катание на пони и лошадях, общение с хаски, резиденцию Деда Мороза и игровую программу для детей.

Мастер-классы от сибирских умельцев и ярмарка ремесел, где можно найти уникальные подарки, будут ждать гостей в "Круге творечества".

"Круг творечества" порадует зажигательным хобби-хором и огненным шоу, которое создаст незабываемую атмосферу.

Старинные сибирские забавы - перетягивание каната, бои мешками и метание валенка - развернутся в "Круге музыки".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

# Базарная площадь , День Сибири , праздник , Тобольск

