  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
  • USD80,9713
    EUR94,0820
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер юго-западный

Сувенирных соболей из пластика выпускает тюменская семья Орловых

Общество, 12:52 27 октября 2025

из сообщества форума креативных предпринимателей "КПД" во ВКонтакте | Фото: из сообщества форума креативных предпринимателей "КПД" во ВКонтакте

Сувенирных соболей из литьевого полиуретанового пластика создает творческая тюменская семья Орловых. Их фигурки, впервые увидевшие свет этим летом, уже полюбились местным жителям.

Сделать оригинальный сувенир на региональную тему было давней мечтой Александра. По его словам, у него уже было много интересных творческих проектов. Но "×Соболь Соболь×" оказался первым, вызвавшим такой большой отклик у людей.

Сам проект достаточно молодой - идея появилась в июле 2025 года. С тех пор авторы прошли путь проб и ошибок. За две недели была создана 3D-модель и напечатаны первые пробные фигурки на 3D-принтере. Они нравились их создателям по форме и дизайну, но хотелось лучшего качества и большей производительности. Около месяца экспериментировали с покраской, подбирали цвет, грунт, лак. В это же время Орловы поняли, что 3Д-печать не подходит по качеству, и начали изучать технологии производства фигурок уже из литьевого пластика.

Во всех проектах Александра всегда участвовала семья: жена Анна, а с недавних пор и дочь София. Не стал исключением и "×Соболь Соболь×".

“У нас семья дизайнеров. Я - среды, супруга – ландшафтный архитектор, дочь с хорошими генами. Без шуток, я серьезно консультируюсь с Софией по цветовой гамме, сочетанию цветов. У нее врожденный вкус к этому. В этом творческом проекте я отвечаю за создание новых моделей, покраску, генерацию идей, продвижение и работу с клиентами, коммуникации. Анна руководит мастерской и производством самих фигурок, на ней ответвтенность за качество продукции. София – консультант по идеям и цветовой палитре. Она же тестирует конечный продукт”, – поделился автор проекта.

Как говорит Александр, запуская идею, Орловы думали, что это их очередное хобби и лишь только мечтали, что это кому-то понравится. В первую очередь хотели сделать красивый сувенир, но в дальнейшем открыли в нем новые смыслы. Александр даже продумал концепцию "Уникальность не выбирают".

"Через этого зверька я говорю простую вещь: в каждом из нас уже есть нечто особенное - то, что делает нас собой. Эти фигурки — молчаливое напоминание о том, что иногда стоит сделать паузу и увидеть то, что в нас уже есть”, – добавил он.

Своих соболей Орловы разделили на несколько направлений: корпоративные брендированные подарки, кастомные работы, коллаборации для коллекционирования, авторские арт-работы для выставок и галерей.

Каждое направление открывает свои перспективы развития. Например, коллаборации дают возможность познакомиться с новыми людьми и их продуктами, попробовать соединить разные точки зрения. Так, Орловы предложили местным художникам вместе создавать интересный дизайн и продвигать продукцию на твоческом рынке общими силами.

Семья уже презентовала свой продукт на крупных площадках города. В их числе - форум креативных предпринимателей "КПД", где соболя Орловых получили множество положительных откликов. Уже 1 ноября сувенир увидят гости выставки-конкурса в рамках XXVI Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств “Все дизайн” в Тюмени.

У авторов проекта "×Соболь Соболь×" большие планы. Например, они готовы поставить скульптуры крупного формата в центре Тюмени и в других городах и создать коллаборации с федеральными брендами.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дизайн , креативные индустрии , Соболь

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:20 27.10.2025Светодинамические картины воды появятся на фонтане в Тюмени
14:09 27.10.2025Материнскую плату тюменской компании начали использовать в Роскосмосе
13:47 27.10.2025В Тюменской области в ноябре завершается навигация маломерных судов
13:36 27.10.2025Рыболовные сети для нужд СВО передали сотрудники Нижнеобского Росрыболовства

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора