Сувенирных соболей из пластика выпускает тюменская семья Орловых

| Фото: из сообщества форума креативных предпринимателей "КПД" во ВКонтакте | Фото: из сообщества форума креативных предпринимателей "КПД" во ВКонтакте

Сувенирных соболей из литьевого полиуретанового пластика создает творческая тюменская семья Орловых. Их фигурки, впервые увидевшие свет этим летом, уже полюбились местным жителям.

Сделать оригинальный сувенир на региональную тему было давней мечтой Александра. По его словам, у него уже было много интересных творческих проектов. Но "×Соболь Соболь×" оказался первым, вызвавшим такой большой отклик у людей.

Сам проект достаточно молодой - идея появилась в июле 2025 года. С тех пор авторы прошли путь проб и ошибок. За две недели была создана 3D-модель и напечатаны первые пробные фигурки на 3D-принтере. Они нравились их создателям по форме и дизайну, но хотелось лучшего качества и большей производительности. Около месяца экспериментировали с покраской, подбирали цвет, грунт, лак. В это же время Орловы поняли, что 3Д-печать не подходит по качеству, и начали изучать технологии производства фигурок уже из литьевого пластика.

Во всех проектах Александра всегда участвовала семья: жена Анна, а с недавних пор и дочь София. Не стал исключением и "×Соболь Соболь×".

“У нас семья дизайнеров. Я - среды, супруга – ландшафтный архитектор, дочь с хорошими генами. Без шуток, я серьезно консультируюсь с Софией по цветовой гамме, сочетанию цветов. У нее врожденный вкус к этому. В этом творческом проекте я отвечаю за создание новых моделей, покраску, генерацию идей, продвижение и работу с клиентами, коммуникации. Анна руководит мастерской и производством самих фигурок, на ней ответвтенность за качество продукции. София – консультант по идеям и цветовой палитре. Она же тестирует конечный продукт”, – поделился автор проекта.

Как говорит Александр, запуская идею, Орловы думали, что это их очередное хобби и лишь только мечтали, что это кому-то понравится. В первую очередь хотели сделать красивый сувенир, но в дальнейшем открыли в нем новые смыслы. Александр даже продумал концепцию "Уникальность не выбирают".

"Через этого зверька я говорю простую вещь: в каждом из нас уже есть нечто особенное - то, что делает нас собой. Эти фигурки — молчаливое напоминание о том, что иногда стоит сделать паузу и увидеть то, что в нас уже есть”, – добавил он.

Своих соболей Орловы разделили на несколько направлений: корпоративные брендированные подарки, кастомные работы, коллаборации для коллекционирования, авторские арт-работы для выставок и галерей.

Каждое направление открывает свои перспективы развития. Например, коллаборации дают возможность познакомиться с новыми людьми и их продуктами, попробовать соединить разные точки зрения. Так, Орловы предложили местным художникам вместе создавать интересный дизайн и продвигать продукцию на твоческом рынке общими силами.

Семья уже презентовала свой продукт на крупных площадках города. В их числе - форум креативных предпринимателей "КПД", где соболя Орловых получили множество положительных откликов. Уже 1 ноября сувенир увидят гости выставки-конкурса в рамках XXVI Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств “Все дизайн” в Тюмени.

У авторов проекта "×Соболь Соболь×" большие планы. Например, они готовы поставить скульптуры крупного формата в центре Тюмени и в других городах и создать коллаборации с федеральными брендами.

Инна Пахомова