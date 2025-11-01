  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
Более 60 % россиян рассматривают автопутешествия как семейный формат отдыха

Общество, 09:56 10 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большинство россиян рассматривают автопутешествия как семейный формат отдыха. Так, 62 % опрошенных проводят такие поездки со своей парой, 57 % планируют их совместно с супругами, 43 % берут с собой детей, а 33 % — других членов семьи. При этом мужчины чаще предпочитают соло-поездки или выезды с коллегами и деловыми партнерами.

Такие данные содержатся в исследовании "Автопутешествия по России", проведенном АНО "Национальные приоритеты", Минэкономразвития России и Аналитическим центром НАФИ в сентябре-октябре 2025 года.

Среди главных целей автопутешествий почти половина респондентов назвала отдых на природе (4 9%) и осмотр достопримечательностей (48 %). В первую пятерку также вошли посещение близких (43 %), интерес к самому маршруту (38 %) и пляжный отдых (33 %). Среди наиболее популярных достопримечательностей лидируют природные объекты: национальные парки и заповедники посещают 64% автотуристов, другие природные локации — 55%. Далее следуют выставочные пространства (53 %) и архитектурные памятники (51 %).

"Автопутешествия становятся все более популярным форматом отдыха среди россиян, и это закономерный результат системной работы по развитию внутреннего туризма в рамках национального проекта „Туризм и гостеприимство“. Мы видим растущий спрос на качественную дорожную инфраструктуру, доступные сервисы и интересные маршруты — и продолжаем активно инвестировать в эти направления, чтобы сделать путешествия по России комфортными, безопасными и вдохновляющими для каждой семьи. На Национальном туристическом портале размещено более 110 готовых маршрутов для автопутешествий. Они охватывают 62 региона страны, сотни достопримечательностей и точек притяжения, отелей и объектов дорожной инфраструктуры. Автомобильный туризм расширяет географию поездок и открывает возможность увидеть самые живописные уголки России, недоступные другими видами транспорта, а новая инфраструктура позволит в полной мере раскрыть туристический потенциал регионов", — отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Главное преимущество автопутешествий для 51% респондентов — возможность самостоятельно планировать маршрут и график движения. Для 20% выбор автомобиля как транспорта обусловлен комфортом в пути. Чаще всего россияне отправляются в поездку на 3–5 дней: такой вариант выбирает каждый третий (32 %). Однако популярны и более длительные путешествия: провести за рулем более недели готовы 28% опрошенных, еще 21 % — ровно неделю. Длинные поездки чаще характерны для мужчин, короткие — для женщин. Почти половина респондентов (47 %) предпочитает находиться за рулем 5–8 часов в сутки, тогда как короткие переезды продолжительностью менее двух часов чаще выбирают молодые автотуристы в возрасте от 18 до 24 лет.

"20% опрошенных считают, что природа — тот фактор, который чаще всего делал автопутешествия самыми запоминающимися. Наиболее яркие впечатления — от поездок по Краснодарскому краю, республикам Алтай, Крым, Дагестан, Татарстан. Эти регионы также привлекают культурой, историей, архитектурой и яркими событиями", — сказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

О своем отдыхе на природе в палатках сообщили 58% респондентов, при этом многие совершали переходы по пешим маршрутам. 49 % путешествовали на автомобиле до мест рыбной ловли — в основном это мужчины. Молодые участники опроса чаще выбирают активный отдых: речные сплавы (47 %), велопутешествия (27 %) и конные прогулки (23 %).

"Половина респондентов перед путешествием имеет только примерный маршрут, а места для посещения выбирает свободно. И такой подход больше характерен для женщин. Детализируют маршрут чаще других туристы в возрасте от 25 до 34 лет. Люди постарше, от 35 до 44 лет, склонны к спонтанным поездкам, без плана. Безусловно, автотуризм — это свобода выбора, но, как бы то ни было, подготовкой к автопутешествию нужно заниматься тщательно, чтобы потом не разочароваться. Продуманный маршрут сэкономит время и разнообразит поездку", — добавила София Малявина.

Ключевыми факторами, влияющими на удовлетворенность автопутешествием, респонденты назвали качество дорожного покрытия (90 %), наличие интересных достопримечательностей (89 %) и доступность автозаправок (88 %). Эти элементы формируют основу положительного туристического опыта и воспринимаются как базовые условия комфортной поездки.

Всероссийский интернет-опрос "Автопутешествия по России" проводился в сентябре-октябре 2025 года, в нем приняли участие 1200 респондентов.

