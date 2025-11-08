Молодого тюменца обвиняют в мошенничестве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский индивидуальный предприниматель попался на уловку мошенников и отдал им дорогостоящий смартфон, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В полиции мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров ему написала незнакомая девушка, которая заинтересовалась смартфоном стоимостью более 107 тыс. рублей. Покупательница получила ответы на интересовавшие ее вопросы и сообщила, что она прямо сейчас оплатит полную стоимость товара и вскоре отправила заявителю чек о якобы совершённом переводе.

Через некоторое время за покупкой в магазин на ул. Герцена явился курьер. Потерпевший передал ему покупку. Спустя несколько дней зачисление денег за телефон не произошло. Бизнесмен попытался связаться с покупательницей, однако её номер оказался заблокирован.

Оперуполномоченные уголовного розыска в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили, что преступление совершил безработный житель Тюмени 2002 г. р. Молодой человек создал в мессенджере фейковый аккаунт, где разместил фотографию некой девушки. Сообщив о намерении приобрести смартфон, он отправил поддельный чек, а затем нанял курьера, который доставил ему девайс.

Злоумышленник рассказал, что в течение месяца аналогичным способом обманул представителей ещё двух магазинов, продающих телефоны. Похищенные гаджеты он продавал по цене чуть ниже рыночной, а деньги тратил на личные нужды. Ущерб от действий подозреваемого превысил 300 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.