В Тюменской области проведут акции памяти жертв аварий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Память земляков, которые стали жертвами дорожно-транспортных происшествий, почтут в Тюменской области. В третье воскресенье ноября в регионе пройдут акции "Стояния со свечами", приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, сообщает областная Госавтоинспекция.

"В этом году в Тюменской области в дорожных авариях погибли 156 человек, в прошлом году 153. В ноябре в категориях наибольшего риска пешеходы в темное время суток, а также участники движения на федеральных автодорогах", - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Ожидают, что в памятных мероприятиях примут участие более трех тыс. волонтеров, школьников, студентов, представителей общественности и священнослужителей.