Чат-бот "ХМЛ. Поддержка" тюменских студентов применяют в больницах

Чат-бот "ХМЛ. Поддержка" для пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ) создали сотрудники Тюменского медицинского университета. На программу получено официальное свидетельство о государственной регистрации, ее используют в ОКБ №1 и МКМЦ "Медицинский город", сообщает пресс-служба вуза.

Прототип чат-бота разработал аспирант кафедры фармацевтических дисциплин Артем Журавлев под руководством заведующей кафедрой, профессора Ольги Кныш.

Цифровой помощник работает на платформе Telegram и выполняет ряд функций, направленных на оптимизацию отдельных этапов лечения, улучшение информирования и поддержку взаимодействия врача и пациента. Перед получением доступа к полному функционалу чат-бота необходимо указать дату постановки диагноза и начала лечения.

"Сегодня фармакотерапия пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе с хроническим миелоидным лейкозом, является одним из самых приоритетных направлений медицины, что подтверждается реализацией национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Сфера здравоохранения предлагает современные цифровые решения, напрямую способствующие оптимизации в организации терапии пациентов. Чат-бот является универсальным инструментом, который позволяет врачам легко выстроить коммуникацию с пациентами с ХМЛ. Он берет на себя рутинные задачи по информированию и напоминаниям и позволяет медицинским специалистам сосредоточиться на непосредственной работе с пациентом", - рассказали авторы цифрового помощника.

Разработка уже получила высокую оценку врачей и пациентов с хроническим миелоидным лейкозом.