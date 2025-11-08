Гала-презентация фестиваля “Сибирь на вкус” собрала команды ресторанов в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 заведений Тюмени и Тобольска представили свои гастрономические разработки на гала-презентации фестиваля "Сибирь на вкус". Событие развернулось в мраморном зале ДК “Нефтяник” в Тюмени, в День Сибири, 8 ноября.

Напомним, фестиваль стартовал в заведениях региона 12 сентября. С этого момента в меню ресторанов и кафе разной национальности появились сеты, созданные с опорой на локальные продукты.

Как подчеркнул вице-президент Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Филипп Тарасов, повара провели основательную исследовательскую работу для того, чтобы подготовить вкусные и красивые гастрономические сеты.

“Мне кажется, каждый фестиваль – своего рода ускользающее мгновение. Оно всегда новое, неповторимое, его нельзя пропустить. Оно быстро уходит в другую стадию. Трансформируются также и наши повара. Они показали великолепнейший уровень погружения. Например, кто-то брал рецепты купцов Колокольников. Другие остановились на духе места: ресторан находится в историческом здании, где жил один из купцов. Эта команда взяла за основу историю, биографию личности, создала позиции сета. Другие участники взяли литературные источники, например, связанные с Сибирью рецепты из книги “Угрюм-река”. Я бы сказал, это в какой-то степени научные исследования в гастрономической интерпретации”, – поделился он.

Рестораторы, работающие в заведениях с разными концепциями, делают великое дело – они открывают Сибирь на вкус, сказала президент Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Татьяна Томина. Она напомнила, что фестиваль изначально запускался для того, чтобы объединить ресторанное комьюнити, чтобы эти команды могли открывать все свои способности.

“Есть традиции, на которых есть еще и технологии, новые тренды, дающие возможность развиваться и делиться между ресторанами и тем создать новые продукты и возможности”, – сказала Татьяна Томина.

Фестиваль "Сибирь на вкус" всегда удивляет разнообразием вкусов, казалось бы, известных продуктов, но ощущение необыкновенности вкусовых сочетаний, разницы предлагаемых текстур поражает, считает директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина.

“Сегодня я была крайне удивлена вкусом интересного винегрета, капустных чипсов и удивительного десерта из творожного сыра, вишни, свеклы. Это что-то восхитительное. Горжусь тем, что Тюмень стала гастрономической столицей, и мы смело отвечаем запросу туристов, которые приезжают к нам из разных концов страны. Вклад гастрономии в успех туристической отрасли составляет не менее 30%. Это значимо для Тюменской области”, – добавила она.

Гастрономический туризм – тренд не только в Тюменской области, а по всей Российской Федерации. Исключительно через вкус турист узнает особенности, традиции региона. Тюменская область делает акцент на гастрономическом туризме, восстанавливает старинные рецепты, позиционируя именно сибирскую кухню. Это говорит о том, что здесь стоит задача не просто вкусно накормить, а показать туристам, что представляет из себя регион, исходя из деликатесов, которые сегодня есть. Так считает руководитель отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова.

“Согласно статистике и опросам, которые проводилось региональными ведомствами в 2024 и 2025 годах, именно в тройку предпочтений входит гастрономический туризм. Сегодня Тюменская область ставит это на стратегические рельсы. Директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова поставила задачу разработать стратегию развития гастрономического туризма. Это целая отрасль. Сюда входят не только рестораторы, это и производители местной продукции, которые позиционируют важность этой сферы. Это ещё и те люди, которые входят в топ рестораторов и туроператоров. Соответственно, речь о массовом и комплексном развитии гастрономического туризма”, – рассказала Ольга Наумова.

Тюменская область вошла в топ-10 регионов, определенных Агентством стратегических инициатив и Министерством экономического развития РФ и включенных в программу “Проеду по России!".

Программа гала-презентации была обширна. В нее вошел конкурс официантов с презентацией гастрономических сетов от 25 ресторанов; презентации шеф-поваров, мастер-классы и шоу-программа; фристайл-шоу и вручение специальных призов от партнеров фестиваля. Гости события голосовали за лучшие гастрономические сеты.

Инна Пахомова