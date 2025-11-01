  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
Новые автобусы начали курсировать на маршрутах №№ 77 и 80 д в Тюмени

Общество, 19:47 01 ноября 2025

скриншот видео администрации Тюмени | Фото: скриншот видео администрации Тюмени

Новые автобусы среднего класса начали курсировать на маршрутах №№ 77 и 80 д в Тюмени. На обоих направлениях – по пять новых единиц общественного транспорта, сообщает администрация города.

Приобретены они по федеральному проекту "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения" в составе государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности". Использован механизм лизинга транспортных средств с предоставлением скидки по уплате авансового платежа.

Автобусы пока не окрашены в зелёный цвет, поскольку уже курсируют по маршрутам. Такое решение приняли для максимально оперативного обеспечения комфортного проезда горожан.

В ближайшее время перевозчик приведет их внешний вид в соответствие с брендбуком "Тюменский транспорт".

Видео администрации Тюмени.

# автобусы , общественный транспорт

