В Тюменской области по нацпроекту отремонтировали 22 объекта культуры за шесть лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области ввели квоты на рабочие места для участников СВО

22 объекта культуры отремонтировали и реконструировали в рамках реализации нацпроектов в Тюменской области с 2019 года. Такие данные привел губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии 28 октября.

"С этого года реализуется новый национальный проект - "Семья". По нему идет обновление инженерных сетей в Тюменском драматическом театре. Также идет капитальный ремонт в Доме культуры в Туртасе. Он завершится в следующем году. В 2027 -2028 годах мы построим в Тобольске современный концертный зал, в Тюмени - новое здание детской школы искусств имени Знаменского на улице Судоремонтной", - отметил Александр Моор.

Как уточнил глава региона, новый объект украсит Тобольск. Перед зданием концертного зала расположится большая площадь, на которой может будет проводить крупные мероприятия, в числе региональный фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Проект реализует правительство региона совместно с компанией СИБУР.

Оксана Корнеенкова