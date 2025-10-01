Удостоверения вручил 87 именным стипендиатам губернатор Тюменской области

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

Удостоверения 87 именным стипендиатам вручил губернатор Тюменской области Александр Моор. Торжественная церемония прошла в правительстве региона 27 октября. В числе чествуемых – аспиранты и студенты вузов, учащиеся колледжей и техникумов.

"Уже в скором времени ваши знания, умения и труд будут определять вектор социального и экономического развития нашего региона и страны. Именно вам принадлежит будущее России. Наша задача, как правительства региона, создавать условия для полноценного развития молодежи. В области реализуются масштабные проекты по науке и технологиям, появляются уникальные пространства, функционируют три образовательно-производственных кластера федерального проекта "Профессионалитет". Реализуется и главный проект – строительство межуниверситетского кампуса", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя талантливых молодых земляков.

В регионе поддерживают образовательные, научные молодежные инициативы. Глава региона убежден, что, инвестируя в молодых талантливых людей, область инвестирует в человеческий потенциал, будущее.

Аспирант второго курса Института государства и права Тюменского государственного университета, научная специальность "Публично-правовые (государственно-правовые) науки" Никита Калашников поделился, что награда очень статусная и престижная.

"Это подтверждение того, что регион признает наши победы, проекты и заслуги, что они важны для общества. От имени всех студентов хочу сказать, что мы с нетерпением ждем открытия межуниверситетского кампуса в Тюмени. И он будет настоящим сердцем студенческой науки", - сказал молодой ученый.

В числе награжденных студентка третьего курса Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, специальность "Эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов" Татьяна Исаева. По ее словам, благодаря условиям, которые созданы в образовательных учреждениях – современным лабораториям, мастерским, студенты могут получать качественное образование и развиваться профессионально.

На личном счету аспиранта четвертого курса Института транспорта Тюменского индустриального университета, научная специальность "Эксплуатация автомобильного транспорта" Евгении Лихайровой уже 17 научных статей.

"Моя диссертация называется "Методика оценки рисков совершения дорожно-транспортных происшествий". Хочу остаться в родном университете, заниматься развитием науки и преподаванием", - поделилась Евгения Лихайрова.

Отметим, студентов, которые достигли значительных успехов в научно-исследовательской и творческой деятельности, в регионе чествуют более 20 лет.

Оксана Корнеенкова