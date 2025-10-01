  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
  • USD80,9713
    EUR94,0820
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер юго-западный

Удостоверения вручил 87 именным стипендиатам губернатор Тюменской области

Губернатор, 17:05 27 октября 2025

Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

Удостоверения 87 именным стипендиатам вручил губернатор Тюменской области Александр Моор. Торжественная церемония прошла в правительстве региона 27 октября. В числе чествуемых – аспиранты и студенты вузов, учащиеся колледжей и техникумов.

﻿

"Уже в скором времени ваши знания, умения и труд будут определять вектор социального и экономического развития нашего региона и страны. Именно вам принадлежит будущее России. Наша задача, как правительства региона, создавать условия для полноценного развития молодежи. В области реализуются масштабные проекты по науке и технологиям, появляются уникальные пространства, функционируют три образовательно-производственных кластера федерального проекта "Профессионалитет". Реализуется и главный проект – строительство межуниверситетского кампуса", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя талантливых молодых земляков.

В регионе поддерживают образовательные, научные молодежные инициативы. Глава региона убежден, что, инвестируя в молодых талантливых людей, область инвестирует в человеческий потенциал, будущее.

Аспирант второго курса Института государства и права Тюменского государственного университета, научная специальность "Публично-правовые (государственно-правовые) науки" Никита Калашников поделился, что награда очень статусная и престижная.

"Это подтверждение того, что регион признает наши победы, проекты и заслуги, что они важны для общества. От имени всех студентов хочу сказать, что мы с нетерпением ждем открытия межуниверситетского кампуса в Тюмени. И он будет настоящим сердцем студенческой науки", - сказал молодой ученый.

﻿

В числе награжденных студентка третьего курса Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, специальность "Эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов" Татьяна Исаева. По ее словам, благодаря условиям, которые созданы в образовательных учреждениях – современным лабораториям, мастерским, студенты могут получать качественное образование и развиваться профессионально.

На личном счету аспиранта четвертого курса Института транспорта Тюменского индустриального университета, научная специальность "Эксплуатация автомобильного транспорта" Евгении Лихайровой уже 17 научных статей.

"Моя диссертация называется "Методика оценки рисков совершения дорожно-транспортных происшествий". Хочу остаться в родном университете, заниматься развитием науки и преподаванием", - поделилась Евгения Лихайрова.

Отметим, студентов, которые достигли значительных успехов в научно-исследовательской и творческой деятельности, в регионе чествуют более 20 лет.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , аспиранты , именные стипендии , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 27.10.2025Удостоверения вручил 87 именным стипендиатам губернатор Тюменской области
09:26 26.10.2025Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днем автомобилиста
15:10 24.10.2025Александр Моор обозначил влияние искусственного интеллекта на рынок труда
13:31 24.10.2025Губернатор Тюменской области назвал ключевые задачи развития технологий ИИ в регионе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора