  • 28 октября 202528.10.2025вторник
  • USD78,9848
    EUR92,0233
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер юго-западный

В Тюмени на межвузовском хакатоне представили новые решения для здравоохранения

Общество, 13:24 28 октября 2025

www.tyumsmu.ru

V Региональный межвузовский хакатон цифровых технологий в здоровьесбережении "IT SaveHealth" прошел в Тюменском медицинском университете. 35 команд на протяжении двух дней создавали новые решения для улучшения системы здравоохранения.

По информации пресс-службы вуза, специалисты и студенты Тюменского медицинского университета, ТИУ и ТюмГУ объединились в интенсивной работе над проектами под руководством экспертов отрасли и опытных менторов. Общее количество участников превысило 300 человек.

По итогам предварительной защиты 24 проекта успешно перешли во второй этап акселерационной программы "HPSM — Будущее сейчас". Максимальный балл получили команды проектов: "Подмена"; "ReMovix"; "ИИ Помощник "MEDuza".

Все победители получили ценные рекомендации от экспертов и продолжат работу с наставниками и трекерами для подготовки прототипов и MVP для дэмо-дня акселератора, который планируется в декабре.

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru ﻿

Акселерационная программа Тюменского медицинского университета "HPSM – Будущее сейчас" напрямую связана с национальными приоритетами и задачами по развитию технологий и инноваций, способствует достижению целей по технологическому лидерству и обеспечению суверенитета в сфере науки и технологий. Программа поддержана грантом НТИ.

Напомним, платформа университетского технологического предпринимательства запущена Минобрнауки РФ в 2022 году с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Входит в федеральный проект "Технологии" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроект , Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:03 28.10.2025Тюменские хирурги провели операцию по удалению опухоли жительнице Казахстана
13:57 28.10.2025Тюменские студенты-нефтяники прошли курс на базе компании ТОФС
13:46 28.10.2025В Ишиме трехлетний малыш проглотил батарейку с лампочкой
13:24 28.10.2025В Тюмени на межвузовском хакатоне представили новые решения для здравоохранения

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора