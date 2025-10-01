В Тюмени на межвузовском хакатоне представили новые решения для здравоохранения

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

V Региональный межвузовский хакатон цифровых технологий в здоровьесбережении "IT SaveHealth" прошел в Тюменском медицинском университете. 35 команд на протяжении двух дней создавали новые решения для улучшения системы здравоохранения.

По информации пресс-службы вуза, специалисты и студенты Тюменского медицинского университета, ТИУ и ТюмГУ объединились в интенсивной работе над проектами под руководством экспертов отрасли и опытных менторов. Общее количество участников превысило 300 человек.

По итогам предварительной защиты 24 проекта успешно перешли во второй этап акселерационной программы "HPSM — Будущее сейчас". Максимальный балл получили команды проектов: "Подмена"; "ReMovix"; "ИИ Помощник "MEDuza".

Все победители получили ценные рекомендации от экспертов и продолжат работу с наставниками и трекерами для подготовки прототипов и MVP для дэмо-дня акселератора, который планируется в декабре.

Акселерационная программа Тюменского медицинского университета "HPSM – Будущее сейчас" напрямую связана с национальными приоритетами и задачами по развитию технологий и инноваций, способствует достижению целей по технологическому лидерству и обеспечению суверенитета в сфере науки и технологий. Программа поддержана грантом НТИ.

Напомним, платформа университетского технологического предпринимательства запущена Минобрнауки РФ в 2022 году с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Входит в федеральный проект "Технологии" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".