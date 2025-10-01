  • 23 октября 202523.10.2025четверг
  • USD81,6549
    EUR94,7543
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер юго-восточный

В Ишимском районе готовят к открытию новый сквер

Общество, 15:10 23 октября 2025

Департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

Благоустройство нового сквера в с. Стрехнино Ишимского муниципального округа близится к завершению. Первых посетителей он официально примет уже этой осенью, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Вместо пустыря на территории 32 тыс. кв. м появились арт-объекты, зоны для отдыха, фонтан, уличные тренажеры. Сейчас специалисты монтируют оборудование и малые архитектурные формы. Для детворы создан скейтпарк. По просьбам жителей обустроены зона для выгула и дрессировки собак. К существующим деревьям подрядчик дополнительно высадит новые саженцы и цветочные клумбы.

﻿

"Работы идут в соответствии с высокими тюменскими стандартами благоустройства — перед началом подрядная организация заменила водопровод и канализационные сети. Смонтированы системы электроснабжения и освещения, чтобы в сквере можно было гулять как можно дольше. Подготовлены проезды и тротуары", - уточнили в департаменте.

Отметим, что всего в этом году в Тюменской области новый облик получили 70 общественных пространств и дворовых территорий, в том числе 13 — по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , Ишимский округ , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , скверы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 23.10.2025Тюменские школьники освоили важнейшие навыки тактической медицины
15:21 23.10.2025В Тюменской области открыли отделение "Державы" в Вагае
15:10 23.10.2025В Ишимском районе готовят к открытию новый сквер
14:59 23.10.2025В тюменской школе № 48 открыли муралы героев СВО Павла Шубина и Кирилла Анкушева

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора