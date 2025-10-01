В Ишимском районе готовят к открытию новый сквер

Благоустройство нового сквера в с. Стрехнино Ишимского муниципального округа близится к завершению. Первых посетителей он официально примет уже этой осенью, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Вместо пустыря на территории 32 тыс. кв. м появились арт-объекты, зоны для отдыха, фонтан, уличные тренажеры. Сейчас специалисты монтируют оборудование и малые архитектурные формы. Для детворы создан скейтпарк. По просьбам жителей обустроены зона для выгула и дрессировки собак. К существующим деревьям подрядчик дополнительно высадит новые саженцы и цветочные клумбы.

"Работы идут в соответствии с высокими тюменскими стандартами благоустройства — перед началом подрядная организация заменила водопровод и канализационные сети. Смонтированы системы электроснабжения и освещения, чтобы в сквере можно было гулять как можно дольше. Подготовлены проезды и тротуары", - уточнили в департаменте.

Отметим, что всего в этом году в Тюменской области новый облик получили 70 общественных пространств и дворовых территорий, в том числе 13 — по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".