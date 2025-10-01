  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени -1..1 С 0 м/с ветер юго-западный

Более 1500 автобусов планируют обновить в Тюменской области до 2030 года

Общество, 20:43 20 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 тыс. автобусов планируется обновить в Тюменской области до 2030 года, сообщает Главное управление строительства региона.

Механизмы обновления в том числе обсудили на встрече Союза автотранспортников в Тобольске. Согласно предварительным расчётам в регионе необходимо обновить 1 тыс. 594 автобуса.

"Это серьёзная задача и, конечно, она повлияет на обслуживание пассажиров. Механизмы есть, прежде всего это участие в новой программе лизинга АО "ГТЛК" с возмещением 40 процентов от базовой стоимости автобусов из федерального бюджета", - отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Отметим, до конца 2025 года по новой программе тюменские перевозчики планируют приобрести 119 автобусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автобусы , Главное управление строительства Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:04 20.10.2025В Тюмени состоится закрытый показ фильма о событиях на Донбассе "Отец"
20:43 20.10.2025Более 1500 автобусов планируют обновить в Тюменской области до 2030 года
20:42 20.10.2025Участница "Боевого кадрового резерва" примерила новый стиль
20:19 20.10.2025Делегация Тюменской области – в экспертах всероссийского конкурса "Быть, а не казаться"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора