Более 1500 автобусов планируют обновить в Тюменской области до 2030 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 тыс. автобусов планируется обновить в Тюменской области до 2030 года, сообщает Главное управление строительства региона.

Механизмы обновления в том числе обсудили на встрече Союза автотранспортников в Тобольске. Согласно предварительным расчётам в регионе необходимо обновить 1 тыс. 594 автобуса.

"Это серьёзная задача и, конечно, она повлияет на обслуживание пассажиров. Механизмы есть, прежде всего это участие в новой программе лизинга АО "ГТЛК" с возмещением 40 процентов от базовой стоимости автобусов из федерального бюджета", - отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Отметим, до конца 2025 года по новой программе тюменские перевозчики планируют приобрести 119 автобусов.