Молодежный общественный совет при уполномоченном по правам человека создан в Тюменской области

Политика, 16:27 22 октября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

12 студентов Школы права и управления Тюменского государственного университета вошли в состав Молодежного общественного совета при уполномоченном по правам человека, созданного в Тюменской области. Первое заседание состоялось 22 октября в областном правительстве.

От имени уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой видеоприветствие совету направил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий: "Тюменская область входит в число лидеров по привлекательности для молодого поколения. Здесь созданы все возможности и условия для развития молодежи, для ее участия в управлении делами государства и решении важнейших общественных вопросов. Замечательно, что сегодня вы, молодые ребята с горящими глазами, с большим запросом на справедливость и ее реализацию в общественных делах, включаетесь в работу по защите прав и свобод человека и гражданина".

В задачи совета входит выработка предложений по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов молодежи, формированию в молодежной среде правовой культуры и активной гражданской позиции, поддержке молодежных общественных правовых инициатив, отметил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Председатель регионального молодежного общественного совета при уполномоченном по правам человека, студентка четвертого курса ТюмГУ Александра Антонова считает создание совета значимым шагом в развитии молодежной политики в Тюменской области:

"Мы в корпусе правовых волонтеров часто встречаемся со студентами и школьниками. Уровень правовой грамотности этой аудитории невысок. Поэтому это очень важно заниматься правовым просвещением и молодежи, и взрослого населения. Правовое просвещение будет одним из важных направлений работы общественного совета".

В планах работы совета – взаимодействие с региональным филиалом Фонда "Защитники Отечества", правоохранительными структурами, социальными и общественными организациями.

"За молодежью – будущее нашего общества. Ваши энергия, креативность и неравнодушие помогут эффективнее защищать права жителей Тюменской области, наиболее уязвимых групп общества. Уверен, что совет станет площадкой для обмена опытом, обучения и реализации молодежных проектов в сфере прав человека. Вместе мы сможем способствовать формированию культуры уважения прав и свобод в нашем регионе", – напутствовал членов молодежного общественного совета Олег Датских.

Мероприятие прошло рамках национального проекта "Молодежь и дети", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

