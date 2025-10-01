  • 17 октября 202517.10.2025пятница
  • USD79,0839
    EUR92,0834
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер юго-восточный

Сквер Депутатов привели в порядок тюменцы перед зимой

Общество, 17:20 17 октября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Субботник с участием ТОС II микрорайона и Федерации бокса Тюмени прошел в сквере Депутатов. Об этом сообщает администрация города.

Под руководством председателя ТОС, президента Федерации бокса и основателя регионального тюменского фонда "Путевка в жизнь" Олега Мисько была проведена работа по улучшению облика сквера, убран мусор и сухие листья.

Напомним, что в следующем году в нем запланировано комплексное благоустройство, работы пройдут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , сквер Депутатов , субботник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 17.10.202515 подразделений на СВО получат технику и медикаменты из Тюмени
17:53 17.10.202518 октября - события дня
17:31 17.10.2025Сертификат на 150 тысяч рублей вручили победительнице проекта "Серебряный старт" в Тюмени
17:20 17.10.2025Сквер Депутатов привели в порядок тюменцы перед зимой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора