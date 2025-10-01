Сквер Депутатов привели в порядок тюменцы перед зимой

Фото: администрация Тюмени

Субботник с участием ТОС II микрорайона и Федерации бокса Тюмени прошел в сквере Депутатов. Об этом сообщает администрация города.

Под руководством председателя ТОС, президента Федерации бокса и основателя регионального тюменского фонда "Путевка в жизнь" Олега Мисько была проведена работа по улучшению облика сквера, убран мусор и сухие листья.

Напомним, что в следующем году в нем запланировано комплексное благоустройство, работы пройдут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".