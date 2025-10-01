Новую поликлинику в Богандинском сдадут в ноябре 2025 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую поликлинику в Богандинском сдадут в ноябре 2025 года. В филиале Областной больницы № 19 на площади более 1,5 тыс. кв. м разместятся взрослое, детское и рентгенодиагностическое отделения, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"На протяжении всего процесса стройки мы осуществляли технический надзор. Серьёзных замечаний к подрядчику не было, мелкие - устраняли тут же. Это будет современная поликлиника, отвечающая требованиям", - отметил ведущий специалист управления капитального строительства Тюменской области Дмитрий Золотухин.

Подрядная организация уже завершила строительно-монтажные работы. Рабочие установили систему электронной очереди, в коридорах есть терминалы, установлены информационные табло. Кабинеты врачей подготовили к размещению оборудования.

Отметим, филиал поликлиники Областной больницы №19 построили по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".