В Тюменской области планы нацпроекта по дорогам выполняют на 100 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19,5 тыс. км дорог насчитывается в Тюменской области. Более 8 тыс. км являются региональным. За их состояние отвечает управление автомобильных дорог (УАД). По итогам национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 по 2024 годы все планы, доведенные до ведомства, исполнены на 100 %. Впереди реализация нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", рассчитанного до 2030 года.

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию управления автомобильных дорог Тюменской области, потомственный дорожник Оксана Третьякова (Иванова) занимается анализом и проработкой всех объектов, которые подлежат ремонту в Тюменской области, по различным программам, в том числе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", от заключения контракта до акта приемки выполненных работ.

Олег Иванов | Фото: предоставлено Оксаной Третьяковой Олег Иванов | Фото: предоставлено Оксаной Третьяковой

"У нас сейчас 77 объектов в работе. Начинаем потихоньку их сдавать, до 1 ноября должны реализовать. Все планы по национальному проекту выполняем на 100 процентов в срок", - считает Оксана Третьякова.

Она трудится в управлении автомобильных дорог 30 лет. Начинала с бухгалтера, но желание стать инженером дорог взяло вверх. Отец Олег Владимирович Иванов при этом нисколько не удивился.

"Папа всегда говорил о дорогах с мамой, друзьями, и я все это слышала, проникалась, это судьба. Папино призвание и, видимо, мое. Пришла после института в отдел лабораторного контроля, там работала под руководством Геннадия Петровича Чупина, одного из представителей династии управления. В отделе по ремонту и содержанию работаю 20 лет. Мне нравятся мои коллеги, работа, это мое, все по душе. Приходят новые люди, меняются поколения. И это прекрасно", - уверена Оксана.

Неизменным авторитетом в работе и жизни для Оксаны Третьяковой остается отец. Олег Иванов в 1976 году окончил инженерно-строительный институт. Работал мастером и прорабом в ДРСУ Заводоуковска. В 1998 году получил работу в Тюменском областном производственном объединении строительства и эксплуатации автодорог "Тюмень автодор". Начинал ведущим инженером, потом стал начальником подотдела, начальником отдела. С 2003 по 2014 годы был замначальника по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений управления автомобильных дорог Тюменской области.

"Дороги – это его стихия, он до сих пор востребован, его ждут, просят всегда совета. В отрасли его многие знают, я горда, что у меня такой отец", - подчеркнула Оксана.

Под пристальным вниманием Олега Иванова в Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске строили общественные пространства. Велось строительство автодорог Обход Тюмени, Аромашево - Вагай, Ялуторовск - Ярково. Были реконструированы Обход Республики Казахстан (Петропавловск) на участке Ишим - Бердюжье.

Кстати, Олег Иванов в соавторстве с тюменским краеведом Александром Иваненко написал книгу "История автомобильных дорог Тюменской области" с царских времен до современности.

Сегодня 72-летний специалист трудится в АО "Мостострой-11". Участвует в реализации крупных проектов, в том числе в строительстве моста через Обь в Сургуте.

Начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев начинал свой путь со специалиста отдела развития сети автомобильных дорог в августе 1999 года. 11-й год руководит коллективом. Отмечает, что с появлением нацпроекта реализовать планы ремонта дорог стало еще эффективней.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 по 2024 годы на региональные дороги было выделено 16 млрд 582 млн рублей, в том числе 9 млрд 327 млн рублей - федеральные средства.

За это время самыми знаковыми для региона стали объекты: ремонт автомобильной дороги Подъезд к Тюмени (Курган - Тюмень); строительство окружной автомобильной дороги Тюмени на участке от трассы Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск до автомобильной дороги Тюмень - Боровский – Богандинский; строительство транспортной развязки на пересечении ул. Монтажников с трассой Тюмень - Боровский -Богандинский.

"В 2025 году объектов ремонта и объем финансирования по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" существенно больше, чем в предыдущем году. Федерация выделила 2 миллиарда 751 миллион рублей, регион – 6 миллиардов 123 миллиона рублей. Система принятия решений в дорожном строительстве начинается с диагностики дорог. Специалисты передают нам данные по состоянию по разным параметрам, все это ранжируется, передается муниципалитетам, затем формируем предложения по ремонту. Нам выделяют определенный лимит средств, поэтому желания и возможности должны совпадать. Дороги Тюменской области на 63,3 процента соответствуют нормативам, в Тюменской агломерации – это 85 процентов. Наши дороги качественней в сравнении со средним показателем по стране", - подчеркнул Андрей Ковалев.

Все даже самые сложные задачи, которые ставит перед управлением автомобильных дорог региональное правительство, коллектив УАД выполняет качественно и в срок. При этом специалисты занимаются не только дорогами, но и пассажирскими перевозками, безопасностью дорожного движения.

"Коллегам в канун Дня работников дорожного хозяйства пожелаю счастья, крепкого здоровья, чтобы в семьях все было хорошо, чтобы получали удовлетворение от работы", - сказал начальник УАД Тюменской области Андрей Ковалев.

Тюменские дорожники отметят свой профессиональный праздник 19 октября.

Анжела Лебедева