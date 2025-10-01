  • 17 октября 202517.10.2025пятница
  • USD79,0839
    EUR92,0834
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области планы нацпроекта по дорогам выполняют на 100 %

Экономика, 09:04 17 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19,5 тыс. км дорог насчитывается в Тюменской области. Более 8 тыс. км являются региональным. За их состояние отвечает управление автомобильных дорог (УАД). По итогам национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 по 2024 годы все планы, доведенные до ведомства, исполнены на 100 %. Впереди реализация нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", рассчитанного до 2030 года.

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию управления автомобильных дорог Тюменской области, потомственный дорожник Оксана Третьякова (Иванова) занимается анализом и проработкой всех объектов, которые подлежат ремонту в Тюменской области, по различным программам, в том числе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", от заключения контракта до акта приемки выполненных работ.

предоставлено Оксаной Третьяковой Олег Иванов | Фото: предоставлено Оксаной Третьяковой

"У нас сейчас 77 объектов в работе. Начинаем потихоньку их сдавать, до 1 ноября должны реализовать. Все планы по национальному проекту выполняем на 100 процентов в срок", - считает Оксана Третьякова.

Она трудится в управлении автомобильных дорог 30 лет. Начинала с бухгалтера, но желание стать инженером дорог взяло вверх. Отец Олег Владимирович Иванов при этом нисколько не удивился.

ИА "Тюменская линия"

"Папа всегда говорил о дорогах с мамой, друзьями, и я все это слышала, проникалась, это судьба. Папино призвание и, видимо, мое. Пришла после института в отдел лабораторного контроля, там работала под руководством Геннадия Петровича Чупина, одного из представителей династии управления. В отделе по ремонту и содержанию работаю 20 лет. Мне нравятся мои коллеги, работа, это мое, все по душе. Приходят новые люди, меняются поколения. И это прекрасно", - уверена Оксана.

ИА "Тюменская линия"

Неизменным авторитетом в работе и жизни для Оксаны Третьяковой остается отец. Олег Иванов в 1976 году окончил инженерно-строительный институт. Работал мастером и прорабом в ДРСУ Заводоуковска. В 1998 году получил работу в Тюменском областном производственном объединении строительства и эксплуатации автодорог "Тюмень автодор". Начинал ведущим инженером, потом стал начальником подотдела, начальником отдела. С 2003 по 2014 годы был замначальника по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений управления автомобильных дорог Тюменской области.

"Дороги – это его стихия, он до сих пор востребован, его ждут, просят всегда совета. В отрасли его многие знают, я горда, что у меня такой отец", - подчеркнула Оксана.

Под пристальным вниманием Олега Иванова в Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске строили общественные пространства. Велось строительство автодорог Обход Тюмени, Аромашево - Вагай, Ялуторовск - Ярково. Были реконструированы Обход Республики Казахстан (Петропавловск) на участке Ишим - Бердюжье.

Кстати, Олег Иванов в соавторстве с тюменским краеведом Александром Иваненко написал книгу "История автомобильных дорог Тюменской области" с царских времен до современности.

Сегодня 72-летний специалист трудится в АО "Мостострой-11". Участвует в реализации крупных проектов, в том числе в строительстве моста через Обь в Сургуте.

ИА "Тюменская линия"

Начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев начинал свой путь со специалиста отдела развития сети автомобильных дорог в августе 1999 года. 11-й год руководит коллективом. Отмечает, что с появлением нацпроекта реализовать планы ремонта дорог стало еще эффективней.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 по 2024 годы на региональные дороги было выделено 16 млрд 582 млн рублей, в том числе 9 млрд 327 млн рублей - федеральные средства.

За это время самыми знаковыми для региона стали объекты: ремонт автомобильной дороги Подъезд к Тюмени (Курган - Тюмень); строительство окружной автомобильной дороги Тюмени на участке от трассы Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск до автомобильной дороги Тюмень - Боровский – Богандинский; строительство транспортной развязки на пересечении ул. Монтажников с трассой Тюмень - Боровский -Богандинский.

"В 2025 году объектов ремонта и объем финансирования по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" существенно больше, чем в предыдущем году. Федерация выделила 2 миллиарда 751 миллион рублей, регион – 6 миллиардов 123 миллиона рублей. Система принятия решений в дорожном строительстве начинается с диагностики дорог. Специалисты передают нам данные по состоянию по разным параметрам, все это ранжируется, передается муниципалитетам, затем формируем предложения по ремонту. Нам выделяют определенный лимит средств, поэтому желания и возможности должны совпадать. Дороги Тюменской области на 63,3 процента соответствуют нормативам, в Тюменской агломерации – это 85 процентов. Наши дороги качественней в сравнении со средним показателем по стране", - подчеркнул Андрей Ковалев.

ИА "Тюменская линия"

Все даже самые сложные задачи, которые ставит перед управлением автомобильных дорог региональное правительство, коллектив УАД выполняет качественно и в срок. При этом специалисты занимаются не только дорогами, но и пассажирскими перевозками, безопасностью дорожного движения.

"Коллегам в канун Дня работников дорожного хозяйства пожелаю счастья, крепкого здоровья, чтобы в семьях все было хорошо, чтобы получали удовлетворение от работы", - сказал начальник УАД Тюменской области Андрей Ковалев.

Тюменские дорожники отметят свой профессиональный праздник 19 октября.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , национальный проект Инфраструктура для жизни , ремонт дороги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:15 17.10.2025Эксперт научит тюменских предпринимателей увеличению продаж за счет нейросетей
09:04 17.10.2025В Тюменской области планы нацпроекта по дорогам выполняют на 100 %
17:27 16.10.2025В Тюменской области предприятия изготовили более 16 тысяч тонн хлеба с начала года
17:05 16.10.2025В России разработают план технологического развития строительной отрасли

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора