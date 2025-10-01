  • 17 октября 202517.10.2025пятница
Учебные курсы по развитию внутреннего туризма разработали на студенческом кейс-чемпионате в Тюмени

Общество, 12:45 17 октября 2025

Екатерина Огродничая, ТюмГУ | Фото: Екатерина Огродничая, ТюмГУ

Лучшие модели учебных курсов в сфере развития внутреннего туризма выбрали по итогам кейс-чемпионата "Тюменский код: ключи к впечатлениям" в областном центре. В нем приняли участие 137 студентов. В финале над образовательными программами для молодежи работали 29 человек в составе восьми команд. При создании курсов участники исследовали опыт внутреннего туризма в Китае и возможности адаптации подобных практик в Тюменской области.

Победителем кейс-чемпионата стала команда студентов Тюменского госуниверситета "Блумин". Фишка проекта — использовать формат тревел-шоу в лекциях, чтобы вовлечь в развитие этой отрасли молодежь и сочетать лучшие практики российского и китайского внутреннего туризма, рассказала участница команды, студентка третьего курса направления "Менеджмент" Арина Ядрышникова.

"Мы исследовали практики "красного туризма". В Китае реализован опыт исторического туризма, где по каждому городу, памятнику создан туристический маршрут. Это очень хорошо легло бы на российские реалии", — поделилась она.

Кейс-чемпионат для студентов прошел при поддержке ВТБ. Задача чемпионата — вовлекать студентов в решение реальных бизнес-задач для развития отечественной экономики. Победители получат возможность попасть на стажировку в ВТБ или сразу в число штатных сотрудников банка.

"Студенты заряжены идеями, которые меняют наш формат, нашу жизнь к лучшему. И мы даем возможность ребятам реализовывать этот потенциал через реальные бизнес-задачи. Это помогает отечественной экономике развиваться, внедрять инновационные истории. Тема туризма, безусловно, важна для региона. Наши участники по-своему представили гостеприимство в Тюменской области. Для них новый опыт, а для отрасли — дальнейшее развитие", — отметила заместитель управляющего ВТБ в Тюменской области Марина Тишкова.

"Лаборатория бизнес-решений" от Банка ВТБ проводится совместно с Тюменским государственным университетом. Чем раньше студент соприкасается с реальным рынкам труда, задачами, которые решают предприятия-работодатели, тем больше у него шансов на профессиональный успех, считает директор Центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ Алексей Ларионов.

"От того, насколько качественно организована практика студента в университете, насколько у университета есть связь с индустрией, напрямую зависит, успешно ли он трудоустроится и станет замечательным специалистом на выходе. Именно поэтому мы в Тюменском госуниверситете стремимся создавать как можно больше разнообразных возможностей для студентов, где они могли бы попробовать себя в деле. У нас есть линейка кейс-чемпионатов, где студенты погружаются не в задания из методичек, а в задачи, над которыми работают индустрии, банки и промышленность", — отметил Алексей Ларионов.

Проект "Лаборатория бизнес-решений ВТБ" прошла в Тюменской области в третий раз. Ранее кейс-чемпионаты состоялись в 2023 и 2024 году, участие в них приняли более 400 студентов.

