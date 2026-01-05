Более тысячи доноров костного мозга зарегистрировано в Тюменской области в 2025 году

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Больше 1 тыс. новых доноров костного мозга зарегистрировано в Тюменской области в 2025 году. Тюменская областная станция переливания крови стала рекрутинговым центром Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в 2022 году, пишет Вслух.ру.

За это время в регистр вступили 3 тыс. 500 человек, из них 1 тыс. 18 — в 2025 году. Как стать донором, напоминают в департаменте здравоохранения Тюменской области. Для этого достаточно обратиться на станцию переливания. Потенциальный донор может прийти по адресам: Тюмень, ул. Энергетиков, 35, Ишим, ул. Паровозная, 131, Тобольск, ул. Красноармейская, 4.

"Федеральный регистр доноров костного мозга — это возможность для каждого из нас внести вклад в спасение жизней наших соотечественников. Вступление в регистр занимает минимум времени, но может стать решающим фактором для пациента, нуждающегося в пересадке", - рассказала заместитель главврача областной станции переливания крови Наталья Тюлькова.