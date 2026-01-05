Новый гастрономический бренд Тюменской области предлагает Нижнетавдинский округ
Сделать новым гастрономическим брендом Тюменской области нижнетавдинский расстегай предложил глава муниципального округа Сергей Борисевич.
Он подчеркнул, что главная цель инициативы — повысить благосостояние местных жителей и сделать округ привлекательным для гостей из других регионов.
"Когда жители округа начнут гордиться тем, что у них есть, когда сюда начнут приезжать не только их родственники, но и люди из других регионов, и скажут: „Ничего себе, у вас здесь так хорошо!“ — это будет настоящим успехом", — отметил он.
На вопрос о создании собственной "фишки" округа глава ответил, что не намерен конкурировать с уже известными брендами соседних территорий — ялуторовским блином и тобольской ухой с нефтью.
Вместо этого Нижнетавдинский округ планирует сделать своим символом традиционное рыбное блюдо — расстегай.
"Оно связано с нашими реками, озёрами. Возможно, мы организуем гастрономический фестиваль и сделаем нижнетавдинский расстегай нашей гордостью", — поделился планами Сергей Борисевич.
Если инициатива будет реализована, гастрономический фестиваль с акцентом на местный расстегай может стать значимым событием в культурной и туристической жизни региона, пишет Тюменская область сегодня.