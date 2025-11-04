Тюменское предприятие выводит на рынок проект цифровой буровой

Проектом цифровой буровой, который выводит на рынок тюменское предприятие "Кенера", заинтересовались крупные нефтегазовые компании.

"Такие программно-аппаратные решения позволяют оптимизировать процесс бурения, делают его более прогнозируемым и безопасным", - рассказал генеральный директор предприятия Олег Федоровских.

Сейчас происходит сборка и тестирование оборудования, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

"Мы привлекаем в наше подразделение "Кенера Софт" дополнительные кадры из числа программистов, специалистов по сопровождению сервиса и по взаимодействию с подрядчиками. Ожидаем, что до конца этого года первые комплекты будут поставлены на месторождение и мы на деле сможем показать эффективность работы своего программного продукта", - отметил Олег Федоровских.

Примеры результативного взаимодействия промышленных предприятий и крупных добывающих компаний были не так давно представлены на форуме TNF.

"Нефтегазодобыча сейчас - это высокие технологии и цифровизация всех процессов. На смену иностранным технологиям пришли российские разработки, которые подчас превосходят зарубежные аналоги. Многие из них были продемонстрированы на форуме TNF: автоматизированный комплекс глушения скважин, система термостабилизации, роторно-направляемая система, программные продукты и цифровые платформы. Основной акцент на бурение, как ключевой технологический процесс добычи углеводородов, и на цифровизацию процессов, связанных с бурением", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.